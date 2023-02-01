Сегодня стартует новая волна подачи заявлений на программу єРобота: условия программы — Finance.ua

Сегодня стартует новая волна подачи заявлений на программу єРобота: условия программы
С 1 февраля украинцы, желающие получить микрогранты для начала или развития своего бизнеса, могут подавать заявки на первую в этом году волну программы «Власна справа».
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
«Микрогранты на старт или развитие собственного дела — одна из самых популярных грантовых программ єРобота. В прошлом году 3300 украинцев получили от государства поддержку в виде микрогрантов от 50 до 250 тыс. грн на реализацию своих бизнес-идей. И в этом году мы продолжаем программу. Правительство готово поддержать каждого украинца, желающего заняться предпринимательством, оказывая ему безвозвратную финансовую помощь. Таким образом, мы инвестируем в развитие малого бизнеса и активизацию экономики, а также стимулируем улучшение ситуации на рынке труда, ведь эти предприниматели создадут десятки тысяч новых рабочих мест», — говорит Свириденко.
Получить микрогрант могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта предпринимательской деятельности.
Как получить услугу:
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью BankID или электронной подписи. Если вы ФЛП или юридическое лицо, необходимо воспользоваться ключом ФЛП или руководителя юридического лица из ЕГРПОУ предприятия.
2. Заполните онлайн-заявку.
3. Прикрепите бизнес-план по форме. С примером заполненного бизнес-плана вы можете ознакомиться здесь.
4. Подпишите электронной подписью и отправьте ее.
Решение о предоставлении гранта принимает Государственная служба занятости, проверив заявление уполномоченным банком и рассмотрев ваш бизнес-план.
Нужно ли возвращать государству полученный грант
Вы должны вернуть сумму вашего гранта, только если не выполните обязательства перед государством, то есть: не создадите рабочих мест в соответствии с суммой гранта.
При получении гранта вам следует:
- создать хотя бы одно рабочее место;
- осуществлять деятельность не менее 3 лет;
- платить налоги в бюджет, в частности, за трудоустройство работников.
На какие цели можно потратить грант:
- приобретение оборудования;
- закупку сырья;
- арендную плату (не более 25% от суммы гранта);
- лизинг оборудования.
О программе
Программа «Власна справа» стартовала 1 июля 2022 года. По этой программе можно получить микрогрант на старт или развитие бизнеса от 50 до 250 тыс. грн. Обязательное условие получения микрогранта — создание 1-2 новых рабочих мест в зависимости от суммы предоставленного микрогранта.
В 2022 году было 12 волн подачи заявлений на получение микрогрантов, каждая из которых длилась 2 недели. В общей сложности было выдано микрогрантов на 777 млн гривен.
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