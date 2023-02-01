Сегодня стартует новая волна подачи заявлений на программу єРобота: условия программы — Finance.ua

Сегодня стартует новая волна подачи заявлений на программу єРобота: условия программы Сегодня 12:03 — Личные финансы

Сегодня стартует новая волна подачи заявлений на программу єРобота: условия программы

С 1 февраля украинцы, желающие получить микрогранты для начала или развития своего бизнеса, могут подавать заявки на первую в этом году волну программы «Власна справа»

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

«Микрогранты на старт или развитие собственного дела — одна из самых популярных грантовых программ єРобота. В прошлом году 3300 украинцев получили от государства поддержку в виде микрогрантов от 50 до 250 тыс. грн на реализацию своих бизнес-идей. И в этом году мы продолжаем программу. Правительство готово поддержать каждого украинца, желающего заняться предпринимательством, оказывая ему безвозвратную финансовую помощь. Таким образом, мы инвестируем в развитие малого бизнеса и активизацию экономики, а также стимулируем улучшение ситуации на рынке труда, ведь эти предприниматели создадут десятки тысяч новых рабочих мест», — говорит Свириденко.

Получить микрогрант могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта предпринимательской деятельности.

Как получить услугу:

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью BankID или электронной подписи. Если вы ФЛП или юридическое лицо, необходимо воспользоваться ключом ФЛП или руководителя юридического лица из ЕГРПОУ предприятия.

2. Заполните онлайн-заявку.

3. Прикрепите бизнес-план по форме . С примером заполненного бизнес-плана вы можете ознакомиться здесь

4. Подпишите электронной подписью и отправьте ее.

Решение о предоставлении гранта принимает Государственная служба занятости, проверив заявление уполномоченным банком и рассмотрев ваш бизнес-план.

Нужно ли возвращать государству полученный грант

Вы должны вернуть сумму вашего гранта, только если не выполните обязательства перед государством, то есть: не создадите рабочих мест в соответствии с суммой гранта.

При получении гранта вам следует:

создать хотя бы одно рабочее место;

осуществлять деятельность не менее 3 лет;

платить налоги в бюджет, в частности, за трудоустройство работников.

На какие цели можно потратить грант:

приобретение оборудования;

закупку сырья;

арендную плату (не более 25% от суммы гранта);

лизинг оборудования.

О программе

Программа «Власна справа» стартовала 1 июля 2022 года. По этой программе можно получить микрогрант на старт или развитие бизнеса от 50 до 250 тыс. грн. Обязательное условие получения микрогранта — создание 1-2 новых рабочих мест в зависимости от суммы предоставленного микрогранта.

В 2022 году было 12 волн подачи заявлений на получение микрогрантов, каждая из которых длилась 2 недели. В общей сложности было выдано микрогрантов на 777 млн гривен.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.