Сегодня бизнесу и промышленности будут выключать свет — Finance.ua

Сегодня бизнесу и промышленности будут выключать свет Сегодня 16:35 — Энергетика

Сегодня бизнесу и промышленности будут выключать свет

Сегодня, 8 августа, с 17.00 до 22.00 будут применены ограничения потребления для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Будет задействована одна очередь графика ограничения мощности», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.

Причины применения ограничений:

дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;

высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00», — призвали в «Укрэнерго».

Напомним, НКРЭКУ выдал ООО «Эпицентр Дженерейшн» лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставкам природного газа и электрической энергии потребителю.

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