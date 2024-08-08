Сегодня бизнесу и промышленности будут выключать свет — Finance.ua

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Сегодня бизнесу и промышленности будут выключать свет

Энергетика
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Сегодня бизнесу и промышленности будут выключать свет
Сегодня бизнесу и промышленности будут выключать свет
Сегодня, 8 августа, с 17.00 до 22.00 будут применены ограничения потребления для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«Будет задействована одна очередь графика ограничения мощности», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.
Причины применения ограничений:
  • дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;
  • высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.
«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00», — призвали в «Укрэнерго».
Напомним, НКРЭКУ выдал ООО «Эпицентр Дженерейшн» лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставкам природного газа и электрической энергии потребителю.
По материалам:
Finance.ua
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