Сделка века: 28-летний парень купил всемирно известное издание, которое составляет рейтинги миллиардеров — Finance.ua

Сделка века: 28-летний парень купил всемирно известное издание, которое составляет рейтинги миллиардеров Сегодня 13:33 — Фондовый рынок

Остин Рассел, 28-летний магнат автомобильных технологий, приобрел 82% акций Forbes Global Media Holdings, материнской компании известного делового журнала.

Как сообщает Bloomberg , сделка оценивается в 800 миллионов долларов. Продавец — гонконгская компания Integrated Whale Media Investments, сохранит за собой миноритарный пакет акций.

Рассел является главным исполнительным директором компании Luminar Technologies, которая разрабатывает технологии лидара и машинного восприятия на основе зрения, в первую очередь для самоуправляемых автомобилей. Luminar, рыночная капитализация которой составляет 2,1 млрд долларов, в прошлом году получила 40,7 млн долларов продаж и не является прибыльной.

Рассел планирует стать визионером бренда Forbes и не будет вовлечен в повседневные операции.

Forbes планирует назначить новый совет, состоящий из американских экспертов в области СМИ, технологий и искусственного интеллекта.

Остин Рассел основал Luminar Technologies в 2012 году в возрасте 17 лет. В отрочестве работал над проектами в области фотоники и оптоэлектроники, разрабатывая новый вид лидара для обеспечения безопасных вспомогательных и автономных возможностей на автомобилях, грузовиках и робо-такси.

Справка Finance.ua:

сейчас Расселу 28 лет, и он самый молодой в мире миллиардер. Рассел также был стипендиатом Thiel Fellowship, с Tech Review Innovators Under 35 и участником Forbes 30 до 30;

Luminar разработал первую программную технологию, способную обеспечивать питание серийных автономных транспортных средств. У компании более 50 коммерческих партнеров, включая большинство крупнейших мировых автопроизводителей;

согласно списку миллиардеров Forbes у Остина Рассела в 2022 году было состояние в $1,6 млрд. в 2023 году его состояние опустилось ниже миллиарда.

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УНІАН По материалам:

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