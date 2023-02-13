Сделай сам: представлен комплект для сборки самого маленького автомобиля в мире (фото) — Finance.ua
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Сделай сам: представлен комплект для сборки самого маленького автомобиля в мире (фото)

Технологии&Авто
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Сделай сам: представлен комплект для сборки самого маленького автомобиля в мире (фото)
Сделай сам: представлен комплект для сборки самого маленького автомобиля в мире (фото)
Любители миниатюрных автомобилей могут самостоятельно собрать популярный Peel P50. Авто будет оснащено электромотором и сможет проехать почти где угодно. Об этом сообщили на сайте electrek.
Оригинальный Peel P50 представлен еще в начале 1960-х. Это был самый маленький серийный автомобиль в мире.
Peel P50 позиционировался для недалеких городских поездок. У модели никогда не было задней передачи, но у нее была ручка сзади.
Производство автомобиля прекратилось в 1965 году. Спустя время бизнесмены смогли воскресить бренд и продолжить выпуск модели.
Сделай сам: представлен комплект для сборки самого маленького автомобиля в мире (фото)
Компания P50 Cars создала реплику автомобиля, которые оснащается бензиновым двигателем или электромотором. Версия на электротяге выдает мощность 5,5 л. и может разгоняться до 45 км/ч.
В комплект входят колеса, кузов, сиденье, руль, трансмиссия и многое другое, необходимое для сборки самого маленького в мире электромобиля. Полная сборка модели занимает около 50 часов. Если вы не хотите тратить время на строительство автомобиля, P50 Cars предлагает уже собранные автомобили.
Сделай сам: представлен комплект для сборки самого маленького автомобиля в мире (фото)
Готовый электромобиль комплектуется освещением, звуковым сигналом, тормозом и зеркалами заднего вида. С левой стороны автомобиля есть одна единственная дверь.
Стоимость комплекта для самостоятельной сборки начинается от 12 600 долларов. Полностью собранная модель обойдется в 16 970 долларов.
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По материалам:
Фокус
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