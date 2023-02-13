Сделай сам: представлен комплект для сборки самого маленького автомобиля в мире (фото) — Finance.ua

Сделай сам: представлен комплект для сборки самого маленького автомобиля в мире (фото) Сегодня 00:52 — Технологии&Авто

Сделай сам: представлен комплект для сборки самого маленького автомобиля в мире (фото)

Любители миниатюрных автомобилей могут самостоятельно собрать популярный Peel P50. Авто будет оснащено электромотором и сможет проехать почти где угодно. Об этом сообщили на сайте electrek.

Оригинальный Peel P50 представлен еще в начале 1960-х. Это был самый маленький серийный автомобиль в мире.

Peel P50 позиционировался для недалеких городских поездок. У модели никогда не было задней передачи, но у нее была ручка сзади.

Производство автомобиля прекратилось в 1965 году. Спустя время бизнесмены смогли воскресить бренд и продолжить выпуск модели.

Компания P50 Cars создала реплику автомобиля, которые оснащается бензиновым двигателем или электромотором. Версия на электротяге выдает мощность 5,5 л. и может разгоняться до 45 км/ч.

В комплект входят колеса, кузов, сиденье, руль, трансмиссия и многое другое, необходимое для сборки самого маленького в мире электромобиля. Полная сборка модели занимает около 50 часов. Если вы не хотите тратить время на строительство автомобиля, P50 Cars предлагает уже собранные автомобили.

Готовый электромобиль комплектуется освещением, звуковым сигналом, тормозом и зеркалами заднего вида. С левой стороны автомобиля есть одна единственная дверь.

Стоимость комплекта для самостоятельной сборки начинается от 12 600 долларов. Полностью собранная модель обойдется в 16 970 долларов.

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Фокус По материалам:

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