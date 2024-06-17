Счетная палата обнаружила ошибки в отчетности Минобразования по результатам использования ссуды МБРР — Finance.ua
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Счетная палата обнаружила ошибки в отчетности Минобразования по результатам использования ссуды МБРР

Казна и Политика
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Счетная палата обнаружила ошибки в отчетности Минобразования по результатам использования ссуды МБРР
Счетная палата обнаружила ошибки в отчетности Минобразования по результатам использования ссуды МБРР
Счетная палата обнаружила ошибки в отчетности Минобразования по результатам использования ссуды МБРР.
Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.
Некорректно отражено в отчетности 130,5 млн долларов, и пробелы в операционном пособии по ведению бухгалтерского учета.
Эти и другие недостатки формирования отчетности установила Счетная палата по результатам аудита за 2023 год финансовой отчетности специального назначения по проекту «Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов».
Проект поддерживается ссудой Международного банка реконструкции и развития (МБРР).
Отчет по результатам контрольного мероприятия, проводившегося в соответствии с международными стандартами высших органов аудита (ISSАI), был принят на заседании 6 июня.
Ответственная за проведение контрольных мероприятий — председатель Счетной палаты Ольга Песчанская.
Проект реализуется с конца 2021 года и в целом предусматривает предоставление ссуды в 200 млн долларов от МБРР.
Отчетность использования этих средств готовит Министерство образования и Украины.
Следовательно, в Отчете за 2023 год Счетная палата рекомендовала МОН устранить эти и другие недостатки до 31.12.2024.
Присутствовавший на заседании первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец отметил, что упомянутые в Отчете рекомендации будут приняты Министерством к сведению и проработаны в определенный срок.
После утверждения на заседании Счетной палаты отчет будет обнародован на официальном сайте институции, а также направлен Кабинету Министров Украины и Верховной Раде Украины.
По материалам:
Українські Новини
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