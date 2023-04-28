Scania разработала инновационную батарею для грузовиков с ресурсом 1,5 млн км — Finance.ua

Scania разработала инновационную батарею для грузовиков с ресурсом 1,5 млн км Сегодня 05:10 — Фондовый рынок

Scania разработала инновационную батарею для грузовиков с ресурсом 1,5 млн км

Scania и Northvolt уже опробовали свою новую батарею и доказали ее преимущество. Аккумулятор может поступить в продажу уже в 2024 году.

Scania и шведская компания Northvolt разработали аккумулятор для электрических грузовиков с жизненным циклом 1,5 млн км. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

В Scania заявили, что аккумулятор может отработать весь срок службы тягача. Эти данные были подтверждены в ходе испытаний.

Работа над проектом началась еще в 2017 году. Scania и Northvolt подписали соглашение о создании инновационной аккумуляторной батареи для грузовиков.

Решения Scania и Northvolt позволят сильно сократить затраты на ремонт электрических грузовиков. Именно аккумуляторы обходятся дороже всего при замене.

В конструкции используются призматические элементы вместимостью 157 А·ч. Номинальное напряжение составляет 3,6В.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.