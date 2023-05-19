СБУ задержала в Киеве гражданина рф, который продавал фиктивные документы для выезда уклонистов за рубеж — Finance.ua

СБУ задержала в Киеве гражданина рф, который продавал фиктивные документы для выезда уклонистов за рубеж
Служба безопасности ликвидировала в Киеве канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.
Незаконную деятельность организовал гражданин рф, который до начала полномасштабного вторжения прибыл в Украину и получил удостоверение адвоката.
После 24 февраля прошлого года он за деньги предлагал потенциальным призывникам свое содействие в нелегальном выезде в Евросоюз.
Своих клиентов «оформлял» как водителей международных грузоперевозок.
Чтобы внести фиктивные «ведомости» в систему «Шлях», злоумышленник привлек сообщника — чиновника Киевской областной военной администрации.
Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности участников «схемы» и задержали в столице ее организатора — российского гражданина на передаче ему 10 тыс. долл. за группу «клиентов».
Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружены:
- боевая граната Ф-1;
- удостоверение добровольческого формирования одной из территориальных громад Киевской области;
- российский военный билет;
- документы с подтверждениями незаконных действий.
Оба фигуранта уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Кроме того, гражданин страны-агрессора дополнительно подозревается по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
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