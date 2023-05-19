СБУ задержала в Киеве гражданина рф, который продавал фиктивные документы для выезда уклонистов за рубеж — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

СБУ задержала в Киеве гражданина рф, который продавал фиктивные документы для выезда уклонистов за рубеж

Криминал
46
Служба безопасности ликвидировала в Киеве канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.
Незаконную деятельность организовал гражданин рф, который до начала полномасштабного вторжения прибыл в Украину и получил удостоверение адвоката.
После 24 февраля прошлого года он за деньги предлагал потенциальным призывникам свое содействие в нелегальном выезде в Евросоюз.
Своих клиентов «оформлял» как водителей международных грузоперевозок.
Чтобы внести фиктивные «ведомости» в систему «Шлях», злоумышленник привлек сообщника — чиновника Киевской областной военной администрации.
Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности участников «схемы» и задержали в столице ее организатора — российского гражданина на передаче ему 10 тыс. долл. за группу «клиентов».
Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружены:
  • боевая граната Ф-1;
  • удостоверение добровольческого формирования одной из территориальных громад Киевской области;
  • российский военный билет;
  • документы с подтверждениями незаконных действий.
Оба фигуранта уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Кроме того, гражданин страны-агрессора дополнительно подозревается по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.