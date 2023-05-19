СБУ задержала в Киеве гражданина рф, который продавал фиктивные документы для выезда уклонистов за рубеж — Finance.ua

СБУ задержала в Киеве гражданина рф, который продавал фиктивные документы для выезда уклонистов за рубеж Сегодня 16:27 — Криминал

Служба безопасности ликвидировала в Киеве канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Незаконную деятельность организовал гражданин рф, который до начала полномасштабного вторжения прибыл в Украину и получил удостоверение адвоката.

После 24 февраля прошлого года он за деньги предлагал потенциальным призывникам свое содействие в нелегальном выезде в Евросоюз.

Своих клиентов «оформлял» как водителей международных грузоперевозок.

Чтобы внести фиктивные «ведомости» в систему «Шлях», злоумышленник привлек сообщника — чиновника Киевской областной военной администрации.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности участников «схемы» и задержали в столице ее организатора — российского гражданина на передаче ему 10 тыс. долл. за группу «клиентов».

Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружены:

боевая граната Ф-1;

удостоверение добровольческого формирования одной из территориальных громад Киевской области;

российский военный билет;

документы с подтверждениями незаконных действий.

Оба фигуранта уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Кроме того, гражданин страны-агрессора дополнительно подозревается по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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