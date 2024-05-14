Чиновник Укрзализныци требовал ₴10 миллионов взятки за передачу земли в аренду — Finance.ua
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Чиновник Укрзализныци требовал ₴10 миллионов взятки за передачу земли в аренду

Криминал
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Чиновник Укрзализныци требовал ₴10 миллионов взятки за передачу земли в аренду
Чиновник Укрзализныци требовал ₴10 миллионов взятки за передачу земли в аренду
Заместителя начальника службы путей регионального филиала Укрзализныци в Киеве разоблачили на вымогательстве 10 млн гривен взятки от руководителя столичной строительной компании.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Разоблачение злоумышленника провела СБУ совместно с Национальной полицией при содействии руководства Укрзализныци.
По данным следствия, чиновник «гарантировал» за 10 млн грн беспрепятственно передать подрядчику в долгосрочную аренду шесть гектаров находящейся на балансе государственного предприятия земли. Также обещал ускоренную процедуру заключения соответствующих договоров на уровне Укрзализныци и Киевской городской госадминистрации.
В случае отказа платить взятку чиновник грозил искусственными препятствиями при оформлении технических паспортов и разрешительных документов на аренду земли.
Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Укрінформ
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