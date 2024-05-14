Чиновник Укрзализныци требовал ₴10 миллионов взятки за передачу земли в аренду — Finance.ua

Чиновник Укрзализныци требовал ₴10 миллионов взятки за передачу земли в аренду Сегодня 15:45 — Криминал

Чиновник Укрзализныци требовал ₴10 миллионов взятки за передачу земли в аренду

Заместителя начальника службы путей регионального филиала Укрзализныци в Киеве разоблачили на вымогательстве 10 млн гривен взятки от руководителя столичной строительной компании.

Разоблачение злоумышленника провела СБУ совместно с Национальной полицией при содействии руководства Укрзализныци.

По данным следствия, чиновник «гарантировал» за 10 млн грн беспрепятственно передать подрядчику в долгосрочную аренду шесть гектаров находящейся на балансе государственного предприятия земли. Также обещал ускоренную процедуру заключения соответствующих договоров на уровне Укрзализныци и Киевской городской госадминистрации.

В случае отказа платить взятку чиновник грозил искусственными препятствиями при оформлении технических паспортов и разрешительных документов на аренду земли.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Укрінформ По материалам:

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