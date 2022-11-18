СБУ заблокировала масштабное онлайн-казино, которое «перечислило» в рф почти 3 млрд грн — Finance.ua

СБУ заблокировала масштабное онлайн-казино, которое «перечислило» в рф почти 3 млрд грн Сегодня 15:45 — Криминал

Киберспециалисты СБУ провели беспрецедентную спецоперацию по документированию и блокированию организованной преступной группировки, созданной гражданами россии в Украине.

В результате удалось ликвидировать их незаконное онлайн-казино, через которое в рф «ушло» около 3 млрд в гривневом эквиваленте.

Как установил Департамент кибербезопасности СБУ, в преступную организацию входили граждане Украины и россии.

Злоумышленники имели иерархическую управленческую вертикаль, во главе которой стояли россияне.

Украинские граждане в группировке отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино. Кроме того, они мониторили платежи и налаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети интернет.

В результате анализа платежных операций установлено, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в рф через криптопереводы выведено почти 3 млрд грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины полностью заблокировали соответствующие вебресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.

По материалам кибердепартамента СБУ, десяти организаторам и участникам группировки, среди которых 5 граждан Украины и 5 рф, сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);

ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Продолжается досудебное расследование по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступной организации.

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