СБУ разоблачила столичную фармкомпанию на финансировании боевиков «ДНР» через аптечный бизнес в Донецке — Finance.ua
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СБУ разоблачила столичную фармкомпанию на финансировании боевиков «ДНР» через аптечный бизнес в Донецке

Сегодня 16:11Криминал
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Служба безопасности ликвидировала еще один канал финансирования незаконных вооруженных формирований на востоке государства. В ходе контрразведывательной операции в Киеве заблокирована деятельность коммерческой структуры, которая перечислила в «бюджет» так называемой «ДНР» почти 8 млн грн.
Об этом сообщает СБУ.
Деньги поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты «налогов» от сети аптек, работающих на территории ОРДЛО.
Полученные средства главари террористов использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии России против Украины.
Установлено, что к противоправной деятельности причастны два руководителя киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они провели «перерегистрацию» торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес.
В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой «ДНР».
СБУ разоблачила столичную фармкомпанию на финансировании боевиков «ДНР» через аптечный бизнес в Донецке
В настоящее время обоим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
По материалам: Finance.ua
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