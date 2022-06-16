СБУ разоблачила столичную фармкомпанию на финансировании боевиков «ДНР» через аптечный бизнес в Донецке — Finance.ua

СБУ разоблачила столичную фармкомпанию на финансировании боевиков «ДНР» через аптечный бизнес в Донецке

Сегодня 16:11 — Криминал

Служба безопасности ликвидировала еще один канал финансирования незаконных вооруженных формирований на востоке государства. В ходе контрразведывательной операции в Киеве заблокирована деятельность коммерческой структуры, которая перечислила в «бюджет» так называемой «ДНР» почти 8 млн грн.

Об этом сообщает СБУ.

Деньги поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты «налогов» от сети аптек, работающих на территории ОРДЛО.

Полученные средства главари террористов использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии России против Украины.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны два руководителя киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они провели «перерегистрацию» торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес.

В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой «ДНР».

В настоящее время обоим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

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