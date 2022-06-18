СБУ разоблачила схему хищения 10 миллионов гривен столичной БТИ и ИТ-компанией — Finance.ua

СБУ разоблачила схему хищения 10 миллионов гривен столичной БТИ и ИТ-компанией

Сегодня 16:44 — Криминал

СБУ ликвидировала схему хищения миллионов гривен на цифровую инвентаризацию столичной недвижимости.

В результате следственно-оперативных действий киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве схему присвоения бюджетных средств, выделенных на цифровую трансформацию в сфере учета недвижимого имущества.

По выводам судебно-экономической экспертизы, участники аферы разворовали почти 10 млн грн, предусмотренных на оцифровку технической документации объектов недвижимости.

Установлено, что незаконную деятельность организовало руководство Киевского городского бюро технической инвентаризации совместно с представителями аффилированной ИТ-компании.

Чиновники создали искусственные условия для победы в тендере на цифровую адаптацию учетных систем БТИ на общую сумму 30 млн грн.

При этом чиновники заведомо завысили смету соответствующих услуг и вывели часть денег через конвертационный центр на банковские счета подконтрольных коммерческих структур.

Во время обысков в коммунальном предприятии, офисе частной компании и по местожительству организаторов схемы правоохранители обнаружили:

печати и документы свыше 30 фиктивных фирм,

документацию, серверное оборудование, компьютерную технику, мобильные телефоны и черную бухгалтерию с доказательствами противоправных действий.

В настоящее время заместитель начальника киевского БТИ и его сообщник — руководитель частной компании уведомлены о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование с целью установить и привлечь к ответственности других лиц, причастных к схеме. Мероприятия по разоблачению проходили при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева

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