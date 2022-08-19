СБУ разоблачила серверный центр, который помогал хакерам россии устраивать кибератаки — Finance.ua

СБУ разоблачила серверный центр, который помогал хакерам россии устраивать кибератаки Сегодня 17:10 — Криминал

СБУ разоблачила в Киеве подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак против Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

Злоумышленники «сдавали в виртуальную аренду» более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за границей.

В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, воровства паролей и совершения DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти.

Дельцы обслуживали более 100 «абонентов», подавляющее большинство которых являются хакерами из россии. Часть из них была подконтрольна российским спецслужбам и работает во вред информационной безопасности Украины.

В ходе проведенных обысков обнаружили и изъяли:

▪ компьютерную технику, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

▪️ банковские карты , через которые происходили расчеты с «клиентами»;

▪️ серверное оборудование.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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