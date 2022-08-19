СБУ разоблачила серверный центр, который помогал хакерам россии устраивать кибератаки — Finance.ua

СБУ разоблачила серверный центр, который помогал хакерам россии устраивать кибератаки
СБУ разоблачила в Киеве подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак против Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
Злоумышленники «сдавали в виртуальную аренду» более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за границей.
В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, воровства паролей и совершения DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти.
Дельцы обслуживали более 100 «абонентов», подавляющее большинство которых являются хакерами из россии. Часть из них была подконтрольна российским спецслужбам и работает во вред информационной безопасности Украины.
В ходе проведенных обысков обнаружили и изъяли:
▪ компьютерную технику, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
▪️ банковские карты, через которые происходили расчеты с «клиентами»;
▪️ серверное оборудование.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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