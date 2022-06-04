СБУ разоблачила канал финансирования российских агентов в Украине: в ходе обысков обнаружили 13 млн грн — Finance.ua
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СБУ разоблачила канал финансирования российских агентов в Украине: в ходе обысков обнаружили 13 млн грн

Сегодня 19:12Криминал
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В Киевской области правоохранители ликвидировали канал финансирования российской агентуры в Украине. В ходе обысков у участников группировки было выявлено более 13 миллионов в гривневом эквиваленте.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, группировка, в составе которой находились трое жителей Киевщины, действовала в интересах российских спецслужб. Его участники наладили механизм скрытой переправки денег из рф в Украину через подсанкционные платежные системы.
Схему использовали, получая средства от российских кураторов. Во время обысков по адресам проживания и в офисном помещении участников было выявлено более 13 миллионов в гривневом эквиваленте.
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Участники создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали «заказы» на покупку, продажу или обмен электронных денег с небанковских запрещенных систем рф. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют.
В ходе обысков у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и черновая документация. В настоящее время организатору схемы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса. Ему грозит штраф до 85 тысяч гривен.
Ведется расследование, чтобы привлечь к ответственности других участников схемы.
По материалам: hromadske.tv
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