СБУ разоблачила чиновников из таможни, которые блокировали вывоз украинского зерна в ЕС — Finance.ua

СБУ разоблачила чиновников из таможни, которые блокировали вывоз украинского зерна в ЕС
Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему в Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях. Разоблачено руководство соответствующих региональных таможен, организовавшее механизм незаконного получения денег за оформление экспортно-импортных операций.
Об этом сообщает СБУ.
Так, за разные суммы взяток они «гарантировали» представителям агрокомпаний беспрепятственное таможенное оформление оптовых партий сельхозпродукции, экспортируемой в страны Евросоюза, в частности, украинского зерна.
Также участники преступного механизма требовали деньги с предпринимателей, которые ввозили в Украину иностранные товары широкого потребления для продажи в торговых сетях нашего государства.
Каждый день организаторы схемы получали «доходы» в сотни тысяч гривен.
В случае отказа платить «дань» — создавали искусственные препятствия при проведении таможенных процедур и делали бюрократические «отказы» в провозе продукции.
Задокументирован факт вымогательства денег сотрудником таможни в столичном регионе. Среди прочего он требовал средства у бизнесмена, который с начала полномасштабного вторжения пошел на службу в ВСУ и принимает участие в боевых действиях. Чтобы его фирма работала, он вынужден был взять несколько дней отпуска, чтобы заплатить взятку.
Сотрудники СБУ задержали чиновника «на горячем» при получении всей суммы неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщении о подозрении для него и других участников сделки.
Кроме того, правоохранители провели обыски по местам жительства и работы заместителя начальника Черновицкой таможни, а также у должностных лиц таможенного поста «Городок» во Львовской области.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.
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