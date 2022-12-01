СБУ разоблачила чиновников из таможни, которые блокировали вывоз украинского зерна в ЕС — Finance.ua

СБУ разоблачила чиновников из таможни, которые блокировали вывоз украинского зерна в ЕС Вчера 17:17 — Криминал

СБУ разоблачила чиновников из таможни, которые блокировали вывоз украинского зерна в ЕС, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему в Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях. Разоблачено руководство соответствующих региональных таможен, организовавшее механизм незаконного получения денег за оформление экспортно-импортных операций.

Об этом сообщает СБУ.

Так, за разные суммы взяток они «гарантировали» представителям агрокомпаний беспрепятственное таможенное оформление оптовых партий сельхозпродукции, экспортируемой в страны Евросоюза, в частности, украинского зерна.

Также участники преступного механизма требовали деньги с предпринимателей, которые ввозили в Украину иностранные товары широкого потребления для продажи в торговых сетях нашего государства.

Фото: ssu.gov.ua

Каждый день организаторы схемы получали «доходы» в сотни тысяч гривен.

В случае отказа платить «дань» — создавали искусственные препятствия при проведении таможенных процедур и делали бюрократические «отказы» в провозе продукции.

Задокументирован факт вымогательства денег сотрудником таможни в столичном регионе. Среди прочего он требовал средства у бизнесмена, который с начала полномасштабного вторжения пошел на службу в ВСУ и принимает участие в боевых действиях. Чтобы его фирма работала, он вынужден был взять несколько дней отпуска, чтобы заплатить взятку.

Сотрудники СБУ задержали чиновника «на горячем» при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос о сообщении о подозрении для него и других участников сделки.

Кроме того, правоохранители провели обыски по местам жительства и работы заместителя начальника Черновицкой таможни, а также у должностных лиц таможенного поста «Городок» во Львовской области.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.