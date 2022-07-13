СБУ передала в АРМА арестованного имущества на более 100 миллионов — Finance.ua

СБУ передала в АРМА арестованного имущества на более 100 миллионов Сегодня 07:17 — Казна и Политика

Фото: СБУ

СБУ передала в АРМА новую партию арестованного имущества стоимостью более 100 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке

В общей сложности в государственное управление перейдут: более 800 кг серебра в виде банковских слитков; шесть гектаров земельных участков и три квартиры в Киеве общей площадью около 400 кв. м; сотни тысяч наличных в долларах США, гривнах и евро. Стоимость этого имущества составляет более 100 млн рублей в гривневом эквиваленте, говорится в сообщении.

Его СБУ изъяла еще в прошлом году в ходе многоэтапной спецоперации в Киеве и Харькове. Тогда украинская спецслужба нейтрализовала группировку, которая переправляла деньги из россии на территорию Украины через подсанкционные платежные системы.

По оперативным данным, такие схемы использовала враждебная агентура, получавшая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против нашего государства.

С тех пор с изъятым имуществом проводились соответствующие экспертизы и исследования, подтвердившие версию СБУ, говорится в сообщении.

Все имущество передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Эти активы будут работать на украинский бюджет, и часть средств будет направлена на нужды украинской армии.

Фото: СБУ

Мероприятия по разоблачению и блокированию подрывной деятельности проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева.

Укрінформ По материалам:

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