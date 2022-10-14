СБУ обезвредила четыре новых канала выезда мужчин за границу — Finance.ua
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СБУ обезвредила четыре новых канала выезда мужчин за границу

Криминал
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Правоохранители разоблачили четыре схемы незаконного выезда мужчин за границу. Организаторы схем задержаны.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
СБУ задержала восьмерых организаторов в Днепре, Одесской и Закарпатской областях. Они подделывали документы, в частности, справки о непригодности или наличии инвалидности. Также они обещали вывезти уклонистов за границу за пределами пунктов пропуска. Злоумышленники оценивали свои «услуги» от 1,8 до 7 тысяч долларов с человека.
Мошенник из Днепра предпринимал меры конспирации и напрямую не встречался с «заказчиками». Для их поиска, последующей коммуникации и передачи денег использовал только личные связи. Он не общался через мессенджеры или электронную почту.
В Одесской области разоблачили еще две схемы. К организации одного из них был причастен чиновник. Он искал «клиентов» через посредника в мессенджерах. Чиновника и сообщника задержали «на горячем».
Между тем, в Закарпатской области на нелегальном перемещении уклонистов специализировалась целая преступная группа. Злоумышленники наладили трафик через реку вблизи границы. Для скрытого «сопровождения» своих клиентов они через тепловизор отслеживали пограничников.
Всем фигурантам объявили подозрения по ч. 3 ст. 332 УКУ и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
По материалам:
РБК-Україна
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