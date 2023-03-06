СБУ изъяла у «Укрнафты» и «Укртатнафты» топлива почти на 800 млн грн — Finance.ua

СБУ изъяла у «Укрнафты» и «Укртатнафты» топлива почти на 800 млн грн Сегодня 20:34 — Криминал

Служба безопасности и БЭБ продолжают расследование схемы бывшего менеджмента ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Изъяли топлива почти на 800 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«В ходе обысков на логистических базах и складах компаний правоохранители изъяли более 16 тыс. тонн нефтепродуктов. Общая стоимость продукции составляет почти 800 млн грн. Таким образом СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из „Укрнафты“ и „Укртатнафты“ незаконно вывел предыдущий менеджмент этих компаний», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов и их дальнейшей передаче на нужды Сил обороны.

Установлено, что представители «Укртатнафты» на протяжении 2022 года отгружали топливо по адресам аффилированных компаний без отражения операций в налоговой отчетности.

В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топменеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафты». По данному факту уведомлены о подозрении главный бухгалтер и бывший директор ПАО «Укртатнафта», который находится под стражей.

В рамках уголовного производства ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности.

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