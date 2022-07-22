СБУ арестовала дополнительные активы Медведчука и его супруги — Finance.ua
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СБУ арестовала дополнительные активы Медведчука и его супруги

Фондовый рынок
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Сотрудники СБУ арестовали дополнительные активы Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Активами управляли из россии.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
В соответствии с решением суда арест был наложен на:
  • корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн;
  • банковские счета на 1,3 млн грн;
  • два земельных участка площадью 3 и 5 га;
  • помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров.
«Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин России», — пишет пресс-служба СБУ.
Отмечается, что деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды гостиничных комплексов, расположенных в Ивано-Франковской и Закарпатской областях и принадлежащих Марченко.
«В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из россии, и установила весь список этих российских субъектов», — добавляет пресс-служба.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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