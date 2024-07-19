Сбой в работе Sense Bank, Vodafone и других (обновляется) — Finance.ua

Сбой в работе Sense Bank, Vodafone и других (обновляется) Сегодня 10:20

Сбой в работе Sense Bank, Vodafone и других (обновляется)

Временные технические трудности произошли в Sense SuperApp.

Об этом сообщили в пресс-службе Sense Bank.

Согласно сообщению, там не отображаются карты и счета, не работают переводы, оплата услуг и обмен валют. Кроме того, в приложении невозможно купить облигации и открыть депозиты и кредиты.

Цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв.

Также пользователи сети утверждают о сбое в работе мобильного оператора Vodafone, однако компания пока официально не комментировала это.

В СМИ распространяется информация о том, что по всему миру наблюдаются технические сбои в работе телеканалов, аэропортов и банков, вероятно, из-за антивируса Crowdstrike.

Что еще известно

Сбои коснулись также и других иностранных компаний, банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, средств массовой информации, телекоммуникаций и других сервисов. Однако, как сообщают иностранные СМИ, это не кибератака, а сбой в системе безопасности CrowdStrike.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что авиакомпании United Airlines и Delta Airlines приостановили полеты из-за проблем со связью. Приостановила полеты и турецкая Turkish Airlines, а также несколько аэропортов Великобритании.

Британский телеканал SkyNews был отключен от сети из-за глобального сбоя. Индийский новостной канал Times Now же сообщает, что причиной глобального сбоя является «недавнее обновление CrowdStrike». Сбои в системе начались также во всех аэропортах Испании.

Многие пользователи Windows по всему миру наблюдают ошибку BSOD или «синий экран смерти», который тоже связан с обновлением CrowdStrike. Сама компания же выпустила предупреждение о значительной проблеме, влияющей на системы Windows по всему миру.

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