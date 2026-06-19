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Microsoft показала новое поколение планшетов и ноутбуков Surface (фото)

Фондовый рынок
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Microsoft показала новое поколение планшетов и ноутбуков Surface (фото)
Microsoft показала новое поколение планшетов и ноутбуков Surface (фото)
Microsoft анонсировала новое поколение ноутбуков и планшетов серии Surface, оснащенных процессорами Qualcomm Snapdragon X2. В линейку вошли обновленные Surface Pro с 13-дюймовым дисплеем и Surface Laptop в двух размерах — 13,8 и 15 дюймов.
Surface Pro позиционируется как универсальное устройство, совмещающее возможности планшета и полноценного компьютера на Windows. Модель доступна в цветах Platinum, Black и Dune и комплектуется процессорами Snapdragon X2 Plus с 10 ядрами или более производительным Snapdragon X2 Elite с 12 ядрами.
Устройство оснащается 13-дюймовым сенсорным экраном с частотой обновления до 120 Гц, а покупатели могут выбрать версию с OLED-матрицей. Объем оперативной памяти варьируется от 16 до 64 ГБ, а накопитель может иметь емкость от 256 ГБ до 1 ТБ. Также предусмотрена поддержка Wi-Fi 7. По данным Microsoft, автономность Surface Pro достигает 15,5 часов воспроизведения локального видео. Стартовая цена составляет $1499 долларов, а максимально оснащенная версия стоит $3549 долларов.
<i>Фото: Microsoft</i>
Фото: Microsoft
Наряду с планшетом компания представила новые Surface Laptop с дисплеями диагональю 13,8 и 15 дюймов. Базовая версия оценена в $1599 долларов, в то время как большая модель стартует от $1699 долларов.
Оба ноутбука получили качественные LCD-дисплеи с точной цветопередачей и предлагаются в цветах Platinum, Black и Dune. Для 13,8-дюймовой версии также доступен эксклюзивный оттенок Jade.
Ноутбуки используют те же процессоры Snapdragon X2 Plus и Snapdragon X2 Elite, что и Surface Pro. Конфигурации оперативной памяти аналогичны — от 16 до 64 ГБ. Младшая модель оснащается накопителями от 256 ГБ до 1 ТБ, тогда как 15-дюймовая версия стартует с 512 ГБ и может быть оснащена накопителем на 1 ТБ.
Microsoft заявляет о высокой автономности новинок: до 20 часов работы для 13,8-дюймового Surface Laptop и до 19 часов для 15-дюймовой версии. Младшая модель комплектуется блоком питания мощностью 39 Вт, а старшая — адаптером на 65 Вт.
По материалам:
Корреспондент.net
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