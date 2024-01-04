Сбор при первой регистрации авто: сколько придется платить в 2024 году — Finance.ua

Сбор при первой регистрации авто: сколько придется платить в 2024 году Сегодня 17:02 — Личные финансы

Сбор при первой регистрации авто: сколько придется платить в 2024 году

С 1 января 2024 года изменяются суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых автомобилей на территории Украины.

Об этом сообщает управление Пенсионного фонда Украины.

Размер сбора зависит от суммы прожиточного минимума, с 1 января 2024 года составляет 3028 грн.

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование оплачивается в размере в зависимости от стоимости легкового автомобиля, определенной в соответствии с договором купли-продажи, справкой-счетом торговых организаций, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость, без учета налога на добавленную стоимость, в размере:

3% - если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4% - если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5% - если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

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Итак, с 1 января 2024 года:

если стоимость авто не превышает или равна 499,62 тыс. грн — уплачивается 3%;

— уплачивается 3%; более 499,62 тыс. грн, но не превышает или равно 878,1 тыс. грн — 4%;

— 4%; более 878,1 тыс. грн — 5%.

Сбор оплачивается на бюджетные счета, открытые в органах Казначейства по месту проведения первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля в сервисных центрах МВД. Номера счетов можно узнать на сайте ГКСУ в разделе Деятельность/Реквизиты доходных счетов.

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