Сбербанк уходит с европейского рынка — Finance.ua

Сбербанк уходит с европейского рынка

Сегодня 09:41 — Фондовый рынок

Сбербанк уходит с европейского рынка

Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка.

Об этом говорится в заявлении крупнейшего банка РФ, который подвергся санкциям США и ЕС.

«Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу распоряжения Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставки ликвидности в европейские дочерние банки», — заявил Сбербанк.

Он отметил, что у его дочерних банков высокий уровень капитала и качество активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам.

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