Сбербанк уходит с европейского рынка — Finance.ua

Сбербанк уходит с европейского рынка
Сегодня 09:41 — Фондовый рынок Сбербанк уходит с европейского рынка
Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка.
Об этом говорится в заявлении крупнейшего банка РФ, который подвергся санкциям США и ЕС.
«Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу распоряжения Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставки ликвидности в европейские дочерние банки», — заявил Сбербанк.
Он отметил, что у его дочерних банков высокий уровень капитала и качество активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам.
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