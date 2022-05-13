Сбербанк россии обжалует изъятие его украинских активов — Finance.ua

«Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством рф и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98», — говорится в заявлении банка.
Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 мая принял решение о принудительном изъятии 99,772644% акций Проминвестбанка, принадлежащих российской госкорпорации ВЭБ.РФ, и 100% акций Международного резервного банка, принадлежащих Сбербанку россии. Президент Украины в тот же день принял решение СНБО указом № 326.
Напомним, что Национальный банк 25 февраля принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем российской федерации: АО Международный резервный банк, на 100% принадлежащий Сбербанку россии, и Проминвестбанк, на 99,77% принадлежащий российскому госбанку ВЭБ.РФ. После этого Фонд гарантирования вкладов физлиц начал выплаты вкладчикам этих банков в пределах гарантированной суммы (200 тыс. грн.).