Саудовская компания инвестировала более 500 миллионов долларов в российские компании — Finance.ua

Саудовская компания инвестировала более 500 миллионов долларов в российские компании Сегодня 19:36

Саудовская инвестиционная компания Kingdom Holding вложила более 500 млн долларов в энергокомпании россии «газпром», «роснефть» и «лукойл» за февраль-март месяц этого года.

Об этом сообщает CNN

По информации журналистов, саудовская компания, контролируемая миллиардером, принцем Аль-Валид бен Талалом, в феврале инвестировала в глобальные депозитарные расписки «газпрома» и «роснефти» на 365 млн дол. и 52 млн дол. А за февраль-март принц Аль-Валид вложил 109 млн долларов в американские депозитарные расписки «лукойла».

Часть инвестиций была сделана уже после того, как западные страны начали налагать санкции на российские компании из энергетического сектора после нападения россии на Украину.

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива сохраняют «нейтральную позицию» относительно войны в Украине. К примеру, Объединенные Арабские Эмираты до сих пор не наложили санкции на россию, более того, россияне могут свободно путешествовать в эту страну и вести там бизнес.

Этим пользуется и ряд российских олигархов, в том числе бывший глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин. После начала войны на его концерн был наложен ряд санкций. Однако, скорее всего, он до сих пор продолжает сотрудничать с компанией Quest Group DMCC в Дубае, которая занимается фрахтованием (соглашениями о найме судов для выполнения рейсов на оговоренный период времени).

Оказалось, что большая часть менеджерского состава компании раньше работала в российском концерне «Уралхим».

Также ранее на официальном корпоративном веб-сайте Quest Group находились логотипы компаний «Уралхим» и «Уралкалий», однако пока они отсутствуют.

Также с платформы онлайн-бронирования исчезло заявление о том, что фрахтование «поддерживается грузами Uralkali Trading, Uralchem ​​Trading, SIB Anthracite Group, Elgacoal».

Поэтому сотрудничают ли дочерние компании «Уралхима» и Quest Group DMCC — точно неизвестно. Однако факт того, что ОАЭ не наложило санкции на страну-агрессора, а Дубай стал столицей «отмывания» российских денег, может косвенно указывать на то, что сотрудничество России и ОАЭ по фрахтованию продукции и транспортировке ее в дальнейшем в другие страны — до сих пор продолжается.

УНН По материалам:

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