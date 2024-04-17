Саудовская Аравия выделила $10 миллионов на еду для украинцев — Finance.ua

Саудовская Аравия выделила $10 миллионов на еду для украинцев Сегодня 19:44 — Казна и Политика

Центр спасения и гуманитарной помощи им. Короля Салмана (KSRelief) пожертвовал $10 млн Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП ООН) для поддержки пострадавших от войны украинцев в 1200 учреждениях по всей стране ежедневным горячим питанием.

Об этом сообщает пресс-служба ВПП ООН, передает Интерфакс-Украина.

Вклад Саудовской Аравии поможет обеспечить 50 млн блюд в учреждениях, поддерживаемых ВПП ООН (больницы, приюты для внутренне перемещенных лиц, детские дома, психоневрологические и гериатрические заведения, другие государственные или частные организации, которые заботящиеся об уязвимых категориях украинских граждан).

Предоставленная помощь позволит закупить и доставить около 7,6 тыс. тонн еды. Все продукты, в частности мука, макаронные изделия, гречка, овсянка, горох, сахар и масло, закупают в Украине для поддержки местной экономики и системы питания.

В течение следующих шести месяцев в рамках программы институционального питания ВПП планирует оказывать продовольственную помощь 210 тыс. уязвимым украинцам.

Вклад KSRelief возместит значительную часть потребностей программы — примерно 67%. Это поддержка 140 тысяч человек.

В течение 2023 года программа институционального питания ВПП поддержала 460 тыс. украинцев в Черкасской, Черниговской, Черновицкой, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей.

Всемирная продовольственная программа ООН — крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая спасает жизнь в чрезвычайных ситуациях и использует продовольственную помощь для построения пути к миру, стабильности и процветания для людей, восстанавливающихся после конфликтов, стихийных бедствий и последствий изменения климата.

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