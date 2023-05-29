Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС — Finance.ua

Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС Сегодня 20:45

Саудовская Аравия ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС о присоединении в качестве девятого члена, поскольку акционер-основатель — россия — страдает от санкций.

«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовская Аравия и ведем с ним квалифицированный диалог», — говорится в заявлении Нового банка развития.

Переговоры с Саудовской Аравией проходят в то время, когда НБР готовится приступить к официальной оценке своих возможностей финансирования, которые были подвергнуты сомнению из-за вторжения россии в Украину. Во вторник и среду банк проводит свое ежегодное собрание.

«Членство в банке укрепит связи Эр-Рияда со странами БРИКС в то время, когда Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, также стремится к более тесным отношениям с Китаем.

Лидер КНР Си Цзиньпин приветствовал «новую эру» в отношениях между странами во время своего визита в королевство в конце прошлого года, а в марте Пекин выступил посредником в заключении соглашения между Саудовской Аравией и Ираном о возобновлении дипломатических отношений", — пишет FT.

Официальные лица Саудовской Аравии не были доступны для комментариев.

НБР был создан в 2015 году странами-членами БРИКС — Бразилией, россией, Индией, Китаем и ЮАР — для кредитования проектов развития в странах с развивающейся экономикой. Он предоставил 33 млрд долл. на более чем 96 проектов в пяти странах-учредителях и расширил свое членство за счет Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Бангладеш.

«Саудовская Аравия станет еще одним акционером с глубокими карманами, когда НБР будет оценивать свою способность мобилизовать средства после того, как война в Украине вызвала беспокойство по поводу зависимости банка от россии. Как член-основатель, россия владеет пакетом акций банка, который составляет около 19 процентов.

НБР был вынужден приостановить свои российские инвестиции в размере 1,7 млрд долларов, или около 6,7% от общего объема активов, и прекратить финансирование новых российских проектов, чтобы заверить инвесторов, что он соблюдает санкции, введенные Западом против Москвы", — отмечает издания.

Москва заявила, что рассматривает банк как инструмент, который поможет смягчить влияние западных санкций и отойти от привязки к продаже нефти к доллару. Премьер-министр россии Михаил Мишустин во время визита в Китай на этой неделе заявил, что Москва видит «одну из главных целей банка» в защите блока от «нелегитимных санкций со стороны коллективного Запада».

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, еще один многосторонний кредитор, в котором Китай является крупнейшим акционером, также заморозил свой бизнес в россии в прошлом году, хотя его влияние было гораздо меньше.

Економічна Правда По материалам:

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