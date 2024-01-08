Саудовская Аравия снизила цены на нефть: падение мировых котировок — Finance.ua
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Саудовская Аравия снизила цены на нефть: падение мировых котировок

Энергетика
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Саудовская Аравия снизила цены на нефть: падение мировых котировок
Саудовская Аравия снизила цены на нефть: падение мировых котировок
Цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник, 8 января, на фоне резкого снижения цен ведущим экспортером Саудовской Аравии и роста добычи ОПЕК, что нивелировало опасения эскалации геополитического напряжения на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Reuters.
Нефть марки Brent подешевела на 1,1% до 77,90 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 1,1% до 72,95 долларов за баррель.
«Снижение Saudi Aramco своих февральских OSP усиливает слухи о слабом спросе», — сказала Вандана Хари, основатель компании по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.
Рост предложения и конкуренция с конкурирующими производителями побудили Саудовскую Аравию в воскресенье снизить февральскую официальную цену продаж (OSP) своей флагманской нефти Arab Light для поставок в Азию до самого низкого уровня за 27 месяцев.
Оба контракта Brent и WTI выросли более чем на 2% в первую неделю 2024 года после того, как инвесторы вернулись из отпуска, чтобы сосредоточиться на геополитических рисках на Ближнем Востоке после нападений йеменских хуситов на корабле в Красном море.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся на Ближнем Востоке на этой неделе, заявил, что конфликт в Газе может распространиться на весь регион, если не будут сделаны согласованные мирные усилия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну, пока ХАМАС не будет ликвидирован.
Как показало исследование Reuters, компенсируя повышающее давление на цены, вызванное геополитическими опасениями, добыча в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) выросла на 70 тысяч баррелей в сутки в декабре до 27,88 млн баррелей в сутки.
«Напряженность вокруг Красного моря является единственным противовесом, хотя и относительно слабым и периодическим, ценами на сырую нефть, которые подвергаются настроению к снижению из-за ожидания смягчения глобального спроса и роста запасов», — сказал Хари из Vanda Insights.

Цены на нефть и влияние на Украину

Цены на нефть за 2023 год упали на 10%, что стало первым снижением за два года. Нефть подешевела после того, как геополитические проблемы, сокращение добычи и глобальные меры по сдерживанию инфляции вызвали резкие колебания цен.
По материалам:
РБК-Україна
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