Саудовская Аравия откроет рынок для говядины и баранины из Украины — Finance.ua
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Саудовская Аравия откроет рынок для говядины и баранины из Украины

Казна и Политика
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Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей договорилась с компетентными органами Королевства Саудовская Аравия об устранении технических препятствий для расширения экспорта пищевых продуктов, а именно говядины и баранины, из Украины в КСА, пишет ukragroconsult.
Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы по результатам переговоров.
«Об увеличении экспорта говядины в КСА стороны договорились о получении Госпродпотребслужбой от SFDA дополнительных аппликационных форм для заполнения украинскими предприятиями с целью их аккредитации. В ближайшее время указанные формы будут опубликованы на официальном вебпортале ГНС», — говорится в сообщении.
Также вскоре будет открыт рынок баранины на экспорт из Украины в КСА — между странами идет процедура согласования двусторонней формы ветеринарного сертификата.
По материалам:
Finance.ua
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