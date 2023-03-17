Саудовская Аравия откроет рынок для говядины и баранины из Украины — Finance.ua

Саудовская Аравия откроет рынок для говядины и баранины из Украины Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей договорилась с компетентными органами Королевства Саудовская Аравия об устранении технических препятствий для расширения экспорта пищевых продуктов, а именно говядины и баранины, из Украины в КСА, пишет ukragroconsult

Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы по результатам переговоров.

«Об увеличении экспорта говядины в КСА стороны договорились о получении Госпродпотребслужбой от SFDA дополнительных аппликационных форм для заполнения украинскими предприятиями с целью их аккредитации. В ближайшее время указанные формы будут опубликованы на официальном вебпортале ГНС», — говорится в сообщении.

Также вскоре будет открыт рынок баранины на экспорт из Украины в КСА — между странами идет процедура согласования двусторонней формы ветеринарного сертификата.

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