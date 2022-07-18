Саудовская Аравия не сможет добывать более 13 млн баррелей нефти в сутки — наследный принц — Finance.ua
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Саудовская Аравия не сможет добывать более 13 млн баррелей нефти в сутки — наследный принц

Энергетика
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Саудовская Аравия не имеет дополнительных мощностей для наращивания добычи нефти более 13 млн баррелей в сутки, заявил в субботу саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман.
«Королевство объявило об увеличении производственных мощностей до уровня 13 млн баррелей в сутки, за этим порогом у нас нет дополнительных мощностей для увеличения производства», — приводит его слова газета The National, издающаяся в ОАЭ.
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Издание отмечает, что ранее Саудовская Аравия объявляла о цели достичь уровня производственных мощностей в добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки до 2027 года.
По информации западных СМИ, на сегодняшний день Saudi Aramco добывает 10,5 млн баррелей нефти в сутки.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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