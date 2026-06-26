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Saudi Aramco возобновила погрузку нефти на супертанкеры

Энергетика
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Saudi Aramco возобновила погрузку нефти на супертанкеры
Saudi Aramco возобновила погрузку нефти на супертанкеры
Saudi Aramco возобновила погрузку нефти на своем терминале Рас-Танура в Персидском заливе после почти четырех месяцев перерыва.
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на судоходные данные LSEG в пятницу, 26 июня.
Указано, что два супертанкера класса VLCC, находящиеся под управлением саудовской судоходной компании Bahri, загружаются в Рас-Танури — крупнейший нефтяной терминал в мире — и еще одно судно ждет поблизости.
Каждый из этих VLCC способен принять на борт до 2 млн баррелей нефти.
Между тем, мировые цены на нефть продолжают снижаться, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 12:00 по Киеву баррель нефти Brent подешевел на 3,28% и стоит $73,02. Сорт марки WTI обвалился на 3,42% и стоит $69,46.
По материалам:
Корреспондент.net
Нефть
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