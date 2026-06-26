Saudi Aramco возобновила погрузку нефти на супертанкеры
Цена на нефть вернулась к уровню, который был перед войной в Иране
В «Укрэнерго» предупредили о возможных отключениях света летом до 5 часов в день
На «энергетическом Рамштайне» объявили о 375 млн евро на поддержку Украины
россия готовится импортировать бензин из Индии из-за острого дефицита топлива
Московский НПЗ после поражения дронами вряд ли возобновит работу в этом году — Reuters
Иран заявил, что МАГАТЭ не планирует инспектировать поврежденные ядерные объекты Ирана (ответ США)