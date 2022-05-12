Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире — Finance.ua
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Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире

Сегодня 10:44Фондовый рынок
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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире: капитализация Saudi Aramco превысила капитализацию Apple, ранее занимавшую первое место по этому показателю.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что в среду акции почти на самом высоком уровне за всю историю капитализация достигла 2,43 трлн долларов.
В то же время акции Apple упали на 5,2% — капитализация составила 2,37 трлн.
Apple занимала первое место по капитализации с 2020 года.
В начале 2022 года этот показатель впервые в истории составил более $3 трлн, но с тех пор стоимость компании снизилась на 19%, тогда как капитализация Saudi Aramco выросла на 27%, пишет Bloomberg.
Агентство добавляет, что энергетические компании выигрывают на фоне инфляции и ограниченного предложения на рынке энергоносителей.
«Во многих технологических и других высокотехнологичных компаниях сейчас идет паническая продажа акций, а деньги с этих активов, похоже, направляются и на энергетику, которая сейчас выгодна, учитывая цены на рынке», — сказал Тим Гриски, один из опрошенных Bloomberg экспертов по инвестициям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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