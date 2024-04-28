Денежного вознаграждения за просмотр видео в TikTok Lite больше не будет — Finance.ua

Денежного вознаграждения за просмотр видео в TikTok Lite больше не будет 28.04.2024, 02:09 — Фондовый рынок

Денежного вознаграждения за просмотр видео в TikTok Lite больше не будет, Фото: Matt Cardy

Вскоре после того, как европейские регуляторы начали расследование в отношении TikTok через функцию «задание за вознаграждение», которая может вызвать зависимость у молодых пользователей, платформа приостановила ее действие.

Об этом пишет Reuters.

В разговоре с изданием представитель TikTok подчеркнул, что эта функция не была доступна для пользователей младше 18 лет, но жалоба Европейской комиссии свидетельствует о том, что механизмы проверки возраста TikTok могут быть недостаточно действенными, чтобы предотвратить регистрацию детей в программе с вознаграждениями.

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Упрощенная версия приложения TikTok Lite была доступна в части стран Азии на протяжении многих лет, а в начале этого месяца появилась во Франции и Испании.

Внутри программы была система вознаграждений, согласно которой пользователи получали монеты, которые можно обменять на ваучеры Amazon, подарочные карты PayPal или внутреннюю валюту TikTok.

Но для того, чтобы собрать существенную сумму, нужно было значительное время провести внутри приложения, смотря видео и лайкая их, поскольку час просмотра роликов приносил всего лишь около 36 евроцентов (или 38 центов).

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Напомним, Европейский Союз в понедельник начал расследование против приложения TikTok Lite. В блоке угрожают приостановить функцию приложения, «вызывающего привыкание».

В случае, если TikTok не ответит по запросу, комиссия может наложить штрафы в размере 1% от общей годовой прибыли или глобального оборота компании, а также ввести периодические штрафы до 5% от среднедневного дохода или годового оборота по всему миру.

НВ По материалам:

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