В TikTok работают над приложением для обмена фотографиями — Finance.ua

В TikTok работают над приложением для обмена фотографиями 10.04.2024, 00:11 — Технологии&Авто

В TikTok работают над приложением для обмена фотографиями

Социальная сеть TikTok разрабатывает приложение-конкурент Instagram для обмена фотографиями, которое может получить название TikTok Notes.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на скриншоты, опубликованные пользователями.

«В последние несколько дней пользователи TikTok получают всплывающие сообщения о новом приложении TikTok Notes для обмена фотографиями.

В сообщении говорится, что компания вскоре запускает «новое приложение для фотопостов» под названием TikTok Notes, и в нем можно будет делиться фотографиями. Пользователи также могут решить не публиковать свои фотографии в новом приложении", — пишет издание.

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TikTok подтвердил, что работает над приложением, но уточнил, что оно еще недоступно.

«В рамках нашего постоянного стремления к инновациям мы изучаем способы расширить возможности нашего сообщества создавать и делиться своим творчеством с помощью фотографий и текста в специальном пространстве для этих форматов», — сказал представитель TikTok в интервью TechCrunch.

В марте в файле TikTok APK — формате файла, который можно установить на Android, нашли код и язык, свидетельствующие о том, что компания работает над программой для обмена фотографиями под названием TikTok Photos.

Однако уведомления, которые в последнее время приходят пользователям TikTok, показывают, что приложение может иметь другое название.

Економічна Правда По материалам:

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