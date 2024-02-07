SAP в марте закроет российским клиентам доступ к своим облачным сервисам — Finance.ua

SAP в марте закроет российским клиентам доступ к своим облачным сервисам
Крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса — немецкая компания SAP — закроет российским клиентам доступ к облачным сервисам с 20 марта 2024 года.
Об этом SAP сообщила своим клиентам в россии, пишет РБК со ссылкой на копию письма.
В нем клиентов SAP попросили к указанной дате выгрузить данные из облака во избежание потери информации. Также «САП СНГ» выразила готовность «без промедления провести переговоры по досрочному прекращению договора на облачные услуги».
В общей сложности у SAP в россии было около 1500 клиентов, в том числе такие крупные компании, как РЖД, «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.Видео-Эльдорадо», почти все нефтегазовые, химические и металлургические компании.
Напомним, в сентябре прошлого года компания предупредила оставшихся российских клиентов, что до 31 декабря 2023 года отключит их от поддержки софта. До сих пор оставалось только использование облачных сервисов.
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