САП отменила постановление о закрытии дела «Роттердам+» — Finance.ua

САП отменила постановление о закрытии дела «Роттердам+» Сегодня 10:32

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко отменил постановление о закрытии так называемого дела «Роттердам+».

Как сообщили в САП , постановление отменено как незаконное и необоснованное.

В то же время глава САП полностью сменил группу прокуроров по этому делу «ввиду неэффективного надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования».

Такие решения приняты по результатам изучения материалов дела, тщательного исследования выводов прокуроров во время закрытия этого уголовного производства и по результатам проведения совещания с участием прокуроров и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, которые вели досудебное расследование. Руководитель САП выявил многочисленные несогласованности в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства", — говорится в сообщении.

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УНІАН По материалам:

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