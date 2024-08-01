САП, НАБУ и компетентные органы Италии наложили арест на замок бизнесмена российского происхождения (фото) — Finance.ua

САП, НАБУ и компетентные органы Италии наложили арест на замок бизнесмена российского происхождения (фото) Сегодня 10:15

Благодаря сотрудничеству САП, НАБУ и компетентных органов Итальянской Республики наложен арест на замок бизнесмена российского происхождения.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

На выполнение запроса «Специализированная коррупционная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины о международной правовой помощи» Финансовая гвардия Флоренции (Италия) наложила арест на имущество бизнесмена российского происхождения — представителя международного зернотрейдера.

Так, по решению компетентных органов Италии наложен арест на замок стоимостью 41 млн евро во Флоренции, который является вещественным доказательством по делу о нанесении свыше 60 млн долларов США ущерба ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение июля-октября 2014 года должностные лица государственной зерновой корпорации организовали заключение и выполнение внешнеэкономических договоров по продаже зерновой продукции ПАО «ГПЗКУ» по сниженным ценам подконтрольным предприятиям. хозяйствования на условиях наложенных платежей было поставлено в Саудовскую Аравию.

Однако средства за поставленное зерно так и не были уплачены. Как в результате государственная корпорация понесла убытки на сумму свыше 60 млн долл. США. В рамках следствия было установлено, что именно за часть этих средств и был приобретен замок.

Справка Finance.ua:

Суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по выявлению активов еще несколько предприятий ближайших родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью почти 400 млн грн. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. В управление государства перейдет имущество и корпоративные права зарегистрированных во Львове строительных компаний «Бетонбуд» и «Капитал Плаза», 50% корпоративных прав ООО «Галицкий перекресток», конечными владельцами которых являются родные братья Медведчука и Казака.

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