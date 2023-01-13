Санврач рассказал, что будет в дальнейшем в Украине с карантинными ограничениями — Finance.ua
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Санврач рассказал, что будет в дальнейшем в Украине с карантинными ограничениями

Казна и Политика
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Санврач рассказал, что будет в дальнейшем в Украине с карантинными ограничениями
Санврач рассказал, что будет в дальнейшем в Украине с карантинными ограничениями, depositphotos
В Украине с приходом полномасштабной войны все карантинные меры перевели в режим рекомендательных и так пока что будет и в дальнейшем.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.
Он отметил, что на сегодняшний день показатели заболеваемости COVID-19 ниже эпидемического порога. За последнюю неделю зафиксировали три тысячи случае,в по-прежнему в группе риска осложнений люди от 60 лет.
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Прогнозируя возможные карантинные ограничения, главный санврач отметил, что с началом войны все меры перевели в режим рекомендательных и так будет и в дальнейшем.
«Большинство областей сами рассматривают ситуацию с заболеваемостью и уполномочены принимать свои локальные решения... Мы можем говорить о применении локальных ограниченных и рекомендательных правил в зависимости от эпидемической ситуации», — уточнил он.
Санврач добавил, что сейчас на территории Украины циркулируют восемь разновидностей штамма коронавируса «Омикрон», однако новый вариант COVID-19 пока не выявлен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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