Санврач рассказал, что будет в дальнейшем в Украине с карантинными ограничениями — Finance.ua

Санврач рассказал, что будет в дальнейшем в Украине с карантинными ограничениями Сегодня 17:14 — Казна и Политика

Санврач рассказал, что будет в дальнейшем в Украине с карантинными ограничениями, depositphotos

В Украине с приходом полномасштабной войны все карантинные меры перевели в режим рекомендательных и так пока что будет и в дальнейшем.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

Он отметил, что на сегодняшний день показатели заболеваемости COVID-19 ниже эпидемического порога. За последнюю неделю зафиксировали три тысячи случае,в по-прежнему в группе риска осложнений люди от 60 лет.

Прогнозируя возможные карантинные ограничения, главный санврач отметил, что с началом войны все меры перевели в режим рекомендательных и так будет и в дальнейшем.

«Большинство областей сами рассматривают ситуацию с заболеваемостью и уполномочены принимать свои локальные решения... Мы можем говорить о применении локальных ограниченных и рекомендательных правил в зависимости от эпидемической ситуации», — уточнил он.

Санврач добавил, что сейчас на территории Украины циркулируют восемь разновидностей штамма коронавируса «Омикрон», однако новый вариант COVID-19 пока не выявлен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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