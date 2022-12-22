Санкционная ловушка сработала: инвесторы за копейки распродают долг рф — Bloomberg — Finance.ua
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Санкционная ловушка сработала: инвесторы за копейки распродают долг рф — Bloomberg

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Санкционная ловушка сработала: инвесторы за копейки распродают долг рф — Bloomberg
На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финансовые фирмы Казахстана скупают российский государственный долг у инвесторов, которые не могут выйти из рынка рф из-за санкций.
Как сообщает Bloomberg, госдолг выкупается со значительным дисконтом. Долг регистрируется в казахстанском клиринговом центре, что позволяет покупателям получать купонный доход и основную сумму долга.
Как отмечается в материале, таким образом фирмы Казахстана получают быструю прибыль для себя и клиентов, в то время как некоторые международные инвесторы остаются держателями долга на миллиарды рублей.
Из-за ограничений, наложенных на рф и самой россией, иностранцы не могут получить купонные доходы и основную сумму долга по бумагам, но внутри страны местные инвесторы могут получать платежи.
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Центральный депозитарий Казахстана сообщил о резком увеличении количества зарегистрированных еврооблигаций и ОФЗ, выпущенных Министерством финансов россии. Общее количество выросло до 42 по состоянию на 1 ноября. Быстрый рост произошел в сентябре, когда количество регистраций возросло до 33 с 13.
Многие иностранные инвесторы с рублевыми суверенными облигациями теперь остались с бумагами, по которым они не могут получить доступ к платежам за пределами россии. Перепродажа таких облигаций означает, что иностранцы могут вернуть по крайней мере некоторую стоимость.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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