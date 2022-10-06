Санкции заставили "АвтоВАЗ" снять с производства самую нестандартную модель — Finance.ua

Санкции заставили "АвтоВАЗ" снять с производства самую нестандартную модель Сегодня 02:57 — Технологии&Авто

Санкции заставили "АвтоВАЗ" снять с производства самую нестандартную модель

Lada Vesta Cross больше не будут выпускать. «АвтоВАЗ» решил отказаться от нестандартного седана повышенной проходимости. Об этом сообщает сайт Лада.Онлайн.

Информацию про седан Lada Vesta Cross уже убрали с сайта «АвтоВАЗа». На данный момент ни одна из версий Vesta не выпускается и их сборку смогут возобновить не ранее весны 2023 года, однако внедорожный седан возвращать на конвейер не планируют.

Причиной такого решения является низкий спрос на модель. Lada Vesta Cross никогда не пользовалась большой популярностью из-за довольно высокой стоимости.

Сейчас в условиях санкций и дефицита авто цена Lada Vesta 2022 серьезно выросла, и порой эта модель дороже, чем Toyota Camry и RAV4. В такой ситуации довольно странная и недешевая версия Cross вряд ли будет рентабельной.

Напомним, что Lada Vesta Cross выпускали с 2018 года. От стандартного седана версия отличается увеличенным до 203 мм клиренсом, 17-дюймовыми дисками и пластиковым защитным обвесом.

Это уже не первая модель, ликвидированная «АвтоВАЗом» за последнее время. Ранее с производства сняли кроссовер Lada XRay.

Фокус По материалам:

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