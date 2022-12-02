Санкции работают: «Газпром» на 45% снизил экспорт газа в дальнее зарубежье в этом году Сегодня 03:23 — Энергетика

российская энергетическая компания «Газпром» в этом году снизила добычу газа почти на 20%.

Об этом сообщила пресс-служба газодобывающего монополиста страны-агрессора, отчитываясь об 11 месяцах работы в 2022 году.

«В январе-ноябре 2022 года „Газпром“, по предварительным данным, добывал 376,9 млрд куб. м газа. Это на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году», — говорится в пресс-релизе компании.

После введения антироссийских санкций российский экспорт газа существенно снизился. Так, в январе-ноябре этого года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 95,2 млрд куб. м газа, что на 44,5% меньше, чем в прошлом (на 76,3 млрд куб. м).

«Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", —— уточнили в этой связи в компании.

Как сообщается, снижение потребления газа в Евросоюзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За одиннадцать месяцев 2022 г. мировой спрос сократился на 55 млрд куб. м. Снижение потребления сырья в 27 странах ЕС составило около 50 млрд куб. м, в Великобритании — более 6 млрд куб. м.

По информации Gas Infrastructure Europe, 14 ноября начался отбор газа из европейских подземных хранилищ. По состоянию на 29 ноября было отобрано 2,3 млрд куб. м, то есть 3,3% от объема газа, закачанного при подготовке к отопительному сезону.

В то же время монополист уверяет, что за отчетный период экспорт сырья в Китай возрос. Поставки производятся через газопровод «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC. Причем экспорт идет даже больше чем суточные контрактные количества, подчеркивают в россии.

В «Газпроме» также уточнят, что на внутреннем российском рынке спрос на газ компании по газотранспортной системе снизился на 5,7% (на 12,8 млрд куб. м).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.