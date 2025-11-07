0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Санкции ЕС изменили потребительский выбор россиян

195
Западные санкции, связанные с агрессией рф в Украине, вынудили российских потребителей перейти на местные вина. Продажи российского вина выросли до 60% рынка, в то время как 10 лет назад эта доля составила 25%.
В россии когда-то был широкий выбор французских и итальянских вин. Однако теперь полки магазинов заполнены лишь рядом отечественных вин. На такое положение дел в этой области повлияли западные санкции, связанные с войной россии в Украине.
Коренным образом изменились потребительские привычки в россии. Цены на иностранные вина выросли, а выбор импортных брендов значительно снизился.
По данным издания, продажи российского вина сейчас составляют около 60% рынка по сравнению с 25%, что было 10 лет назад.
Постепенно рынок начал меняться. Импортные вина подорожали на 30−40%. Очень высокую долю рынка завоевали алкогольные продукты в категории «вино» исключительно местного производства.
Потребители в россии пока еще в процессе приспособления к вкусу местных вин, о чем сказал председатель комитета Федерации рестораторов и гостиниц по вопросам российского виноделия Юрий Юдич.
С момента аннексии украинского Крыма москвой в 2014 году западные страны ввели более 25 000 различных санкций против рф. Львиная доля из них пришлась на время полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
Виноград выращивали вокруг Черного моря тысячи лет, но трудности войн и советских антиалкогольных кампаний, особенно при Михаиле Горбачеве в 1985 году, уничтожили многие виноградники, в частности в украинском Крыму.
кремлевские власти неоднократно отмечали «экономическую устойчивость россии под действием многих санкций», путин называл их «незаконными и неоправданными», призывая чиновников найти способ обойти санкции.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems