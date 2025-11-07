Санкции ЕС изменили потребительский выбор россиян 07.11.2025, 21:33

Западные санкции, связанные с агрессией рф в Украине, вынудили российских потребителей перейти на местные вина. Продажи российского вина выросли до 60% рынка, в то время как 10 лет назад эта доля составила 25%.

В россии когда-то был широкий выбор французских и итальянских вин. Однако теперь полки магазинов заполнены лишь рядом отечественных вин. На такое положение дел в этой области повлияли западные санкции, связанные с войной россии в Украине.

Коренным образом изменились потребительские привычки в россии. Цены на иностранные вина выросли, а выбор импортных брендов значительно снизился.

По данным издания, продажи российского вина сейчас составляют около 60% рынка по сравнению с 25%, что было 10 лет назад.

Постепенно рынок начал меняться. Импортные вина подорожали на 30−40%. Очень высокую долю рынка завоевали алкогольные продукты в категории «вино» исключительно местного производства.

Потребители в россии пока еще в процессе приспособления к вкусу местных вин, о чем сказал председатель комитета Федерации рестораторов и гостиниц по вопросам российского виноделия Юрий Юдич.

С момента аннексии украинского Крыма москвой в 2014 году западные страны ввели более 25 000 различных санкций против рф. Львиная доля из них пришлась на время полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Виноград выращивали вокруг Черного моря тысячи лет, но трудности войн и советских антиалкогольных кампаний, особенно при Михаиле Горбачеве в 1985 году, уничтожили многие виноградники, в частности в украинском Крыму.

кремлевские власти неоднократно отмечали «экономическую устойчивость россии под действием многих санкций», путин называл их «незаконными и неоправданными», призывая чиновников найти способ обойти санкции.

