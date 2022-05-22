Санкции добрались до обычных россиян: в рф ждут пика безработицы уже осенью-2022 — Finance.ua
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Санкции добрались до обычных россиян: в рф ждут пика безработицы уже осенью-2022

Сегодня 09:46
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В россии многие предприятия начали сокращать расходы — и в том числе на зарплату сотрудников. Пик же увольнений и безработицы ожидается осенью 2022 года. При этом в самой рф признают: «под раздачу» попадут те направления, которые «в наибольшей степени испытали давление со стороны санкций».
Об этом росСМИ рассказал один из главных экспертов по рынку труда в России Александр Сафонов. Он отметил: пока же работодатели думают над окончательной численностью своего коллектива и кого именно им придется сократить.
В связи с этим, по его словам, следует ожидать использования работодателями инструментов, "которые были апробированы еще в середине 1990-"х. В частности:
  • введения режима сокращенного рабочего дня или рабочей недели с пропорциональным снижением оплаты труда;
  • экономии на фонде оплаты труда — прекращение индексации зарплат и выплат премиальных, прямое урезание зарплаты при сохраняющейся или растущей нагрузке и т.п.;
  • использования отпусков за свой счет с сохранением формальной занятости.
«Мы должны быть готовы к постепенному увеличению безработицы. Пик придется на октябрь-ноябрь, когда все ресурсы сдерживания безработицы будут выработаны, и те компании, которые не найдут замены разрыва логистических цепочек, будут вынуждены сокращать персонал. То, что безработица будет расти, это факт неизбежный», — рассказал Сафонов.
При этом он подчернкул: в текущее время на российском рынке труда царит «период напряженного ожидания». В то же время, ряд крупных компаний «уже заявили о том, что планируют сокращение персонала на 10-20%».
Кроме того, многие компании уже сокращают количество вакансий. В первую очередь, речь идет о тех направлениях, «которые в наибольшей степени испытали давление со стороны санкций».
«Например, банковский сектор, страхование. Ушло большое количество вакансий, связанных с ценными бумагами за рубежом. Нет потребности в брокерах», — констатировал Сафонов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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