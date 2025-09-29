Санду разгромила пророссийские силы: как повлияет на Украину Сегодня 10:45

Партия Майи Санду PAS обошла Патриотический блок с 50,1% против 24,2%. Ей также достанется бонус от тех партий, которые не попали в парламент, поэтому она самостоятельно сформирует монобольшинство, почти такое же, как и в прошлом созыве. Учитывая обстоятельства, такой результат стал безусловным успехом для власти.

Этого удалось добиться благодаря мобилизации собственных сторонников на фоне опасений, что к власти вернутся силы, способные остановить евроинтеграцию. В течение дня выборов Майя Санду несколько раз обращалась к народу с призывом прийти на выборы. Кроме того, молдавская диаспора в Европе традиционно мобилизовалась и, как и на президентских выборах, добавила партии Санду значительное количество голосов.

Теперь президент и ее партия смогут единолично назначить кабинет министров и дальше определять курс, которым следует Молдова.

Вторая сила на грани прохождения — блок «Альтернатива», который мимикрировал под проевропейскую силу, но имелись и доказательства его связей с россией. Хотя блок и прошел в парламент, но с гораздо худшим результатом, чем ожидалось в начале предвыборной кампании — 7,9%.

Выводы

В целом, на этот раз Молдова, хоть и с большим трудом, вновь подтвердила свой проевропейский курс, несмотря на то, что пророссийские силы получили очень весомый процент голосов. В дальнейшем Майя Санду и команда должны оправдать этот повторный кредит доверия — и что касается евроинтеграции, и относительно контекста внутренних реформ в стране.

Для Украины же самое важное то, что соседнее государство и в дальнейшем будет сохранять предсказуемую и дружественную к Киеву политику.

