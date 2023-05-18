Самый популярный внедорожник 2023 года поступил в производство (фото) — Finance.ua
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Самый популярный внедорожник 2023 года поступил в производство (фото)

Технологии&Авто
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Самый популярный внедорожник 2023 года поступил в производство (фото)
Самый популярный внедорожник 2023 года поступил в производство (фото)
В Индии стартовало производство удлиненного Suzuki Jimny. Компактный рамный внедорожник поступает в продажу с июня. Об этом сообщает сайт Autocar.
Новый Suzuki Jimny в пятидверном исполнении будут выпускать в Индии как для местного рынка, так и на экспорт. Ежегодно там будут собирать примерно по 100 000 авто, что немало для нишевой модели.
Дело в том, что спрос на внедорожник превзошел ожидания — он собрал 25 000 заказов еще до начала производства. Теперь заявки на модель начали принимать в Австралии, а на очереди — Япония и еще ряд стран.
Самый популярный внедорожник 2023 года поступил в производство (фото)
Пятидверный Suzuki Jimny 2023 удлинен на 340 мм по сравнению со стандартной моделью, то есть он остается компактным и по размерам сопоставим с хэтчбеками В-класса.
Самый популярный внедорожник 2023 года поступил в производство (фото)
Габариты Suzuki Jimny 5 door:
  • длина — 3985 мм;
  • ширина — 1645 мм;
  • высота — 1720 мм;
  • колесная база — 2590 мм.
Новый Suzuki Jimny стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос с 85 до 208 л. Топовые версии получили 9,0-дюймовый тачскрин.
Самый популярный внедорожник 2023 года поступил в производство (фото)
Удлиненный внедорожник сохранил 1,5-литровый 105-сильный двигатель. Не исключено, что для Европы будет создан гибрид Suzuki Jimny.
Авто комплектуется 5-ступенчатой механической либо 4-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.
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По материалам:
Фокус
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