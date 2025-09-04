0 800 307 555
Самый низкий уровень за 30 лет: самая большая экономика Европы скатилась по ключевому показателю

Химические заводы Германии работают на самом низком уровне за последние 30 лет — всего на 72% мощности, что свидетельствует об углублении кризисных тенденций в ключевой отрасли и экономике крупнейшей экономики Европы.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что в последний раз настолько низкий уровень использования мощностей был в 1991 году, когда интеграция восточногерманской промышленности после воссоединения создала избыток мощностей, что заставило страну годами закрывать заводы и медленно восстанавливать баланс в отрасли.
По данным лоббистской группы химикатов и фармацевтики VCI, это значительно ниже уровня, необходимого для безубыточной работы. Так, во втором квартале производство упало на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, что негативно отразилось на доходах.
Несмотря на обещания нового правительства возродить рост, данные свидетельствуют, что проблемы одного из основных направлений экономики страны еще далеки от завершения.
«В краткосрочной перспективе нет никаких признаков улучшения», — отметили в VCI и добавили, что основные покупатели химикатов сокращают собственное производство и уменьшают заказы.
Немецкие лидеры автомобильной отрасли, включая Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG, являющиеся ключевыми клиентами немецкого химического концерна BASF SE и других поставщиков, сообщили о снижении продаж после того, как пошлины США на экспорт европейских автомобилей были повышены до 27,5% в апреле.
По материалам:
УНІАН
