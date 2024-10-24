Самый мощный в мире биоэлектрический генератор: использует 80% тела для выработки энергии — Finance.ua

Самый мощный в мире биоэлектрический генератор: использует 80% тела для выработки энергии Сегодня 04:57 — Мир

Исследователи обнаружили, что эти живые существа не просто способны «зажечь» рождественскую елку, но и также имеют весьма странную анатомию.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет, и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно вымерли, другие преуспевают до сих пор, а третьи не перестают удивлять ученых. К примеру, электрические угри, способные производить столько энергии, чтобы «зажечь» рождественскую елку, пишет IFLScience

Но теперь ученые считают, что электрические угри действительно куда более странные, чем мы считали, особенно, если взглянуть на их анатомию. В целом существует три вида электрических угрей, составляющих род Electrophorus:

электрический угорь (Electrophorus electricus);

электрический угорь Вари (Electrophorus varii);

электрический угорь Вольта (Electrophorus voltai).

Известно, что электрические угри Вольта, обитающие в реках Южной Америки, таких как Амазонка и Ориноко, а также в их притоках, являются самыми мощными биоэлектрическими генераторами в мире, способными производить от 480 до 960 вольт в зависимости от вида.

Интересно, что три угря этого рода на самом деле являются рыбами-ножами и вовсе не являются настоящими угрями — по сути, они ближе к сомам и карпам. Рыбы-ножи значительно отличаются от настоящих угрей: они полностью лишены чешуи, способны дышать воздухом даже при наличии крошечных жабр, которые используют только для удаления углекислого газа, при этом воздух потребляют с помощью ртов, вдыхая на поверхности.

Электрические угри могут достигать в длину до 2,4 метра, а их вес может достигать 22 кг. Ранее ученые также обнаружили, что угри Вольта способны генерировать невероятные 860 вольт, а значит вполне способны нанести существенный вред.

Фокус По материалам:

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