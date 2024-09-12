Самый мощный серийный автомобиль с механической КПП представлен компанией Hennessey — Finance.ua

Самый мощный серийный автомобиль с механической КПП представлен компанией Hennessey Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

Самый мощный серийный автомобиль с механической КПП представлен компанией Hennessey

Компания Hennessey Performance представила новый гиперкар Venom F5-M Roadster, ставший самым мощным серийным автомобилем с механической коробкой передач.

Этот автомобиль оснащен 6,6-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим впечатляющие 1817 л.с. Мощность передается через шестиступенчатую «механику» с характерным механическим щелчком при переключении, что добавляет драйв и контроль над автомобилем.

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Новый Hennessey Venom F5-M разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды и способен развивать максимальную скорость в 500 км/ч, что делает его одним из самых быстрых автомобилей в мире. Кроме мощного двигателя, Venom F5-M получил аэродинамические улучшения, включая новый дорсальный плавник длиной 140 см, который тянется от воздухозаборника на крыше до задней части автомобиля. Этот элемент не только улучшает устойчивость на высоких скоростях, но и придает автомобилю уникальный вид.

Интерьер Venom F5-M также претерпел изменения. Для установки механической коробки передач инженерам Hennessey пришлось переделать центральную консоль, оснастив ее горизонтальными вентиляционными отверстиями и новыми переключателями управления окнами, вдохновленными дизайном истребителей. Кроме того, центральная консоль украшена алюминиевым переключателем и карбоновым рычагом КПП, подчеркивающим спортивный характер автомобиля.

Стоит отметить, что все 12 экземпляров Venom F5-M Roadster, стартовая цена которых составляла 2,65 миллиона долларов, уже распроданы. Это ограниченная серия из 30 автомобилей, каждый из которых имеет индивидуальную покраску и отделку, созданные по заказу клиента.

Avtosota По материалам:

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