Самый мощный и быстрый «Гелендваген» (фото) — Finance.ua
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Самый мощный и быстрый «Гелендваген» (фото)

Фондовый рынок
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Самый мощный и быстрый «Гелендваген» (фото)
Самый мощный и быстрый «Гелендваген» (фото)
Немецкое тюнинг-ателье HOF Manufaktur создало уникальный Mercedes-AMG G63 в честь семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, назвав проект Sir Class. Внедорожник получил значительную доработку: битурбированный V8 теперь выдает 1063 л.с., разгоняя авто до 100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.
Автомобиль оснащен карбон-керамическими тормозами, заниженной подвеской (-3 см), карбоновым обвесом и расширенными арками колес. Дизайн выполнен в черно-серебристых тонах, напоминающих ливрею болидов Mercedes в Формуле-1, а интерьер украсили прямоугольным рулем, похожим на штурвал гоночного авто.
Стоимость этого эксклюзивного тюнингованного G63 составляет 690 000 долларов, что делает его не только высокотехнологичным, но и одним из самых дорогих в своем классе.
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По материалам:
mmr.ua
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