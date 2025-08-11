Самый маленький заряженный электромобиль Kia выйдет в 2027 году — Finance.ua

Самый маленький заряженный электромобиль Kia выйдет в 2027 году Сегодня 23:33 — Технологии&Авто

Самый маленький заряженный электромобиль Kia выйдет в 2027 году

Корейский автопроизводитель Kia готовит к выпуску самый маленький электромобиль в своей линейке — компактный кроссовер EV2, который также получит высокопроизводительную GT-версию мощностью до 300 лошадиных сил.

Базовая модель EV2 будет оснащена одним электромотором мощностью 150−200 л.с., расположенным спереди, со временем разгона до 100 км/ч примерно за 7 секунд. GT-вариант получит полноприводную систему с двумя электромоторами общей мощностью 250−300 л.с., что позволит сократить время разгона до 5 секунд.

Электромобиль построен на архитектуре E-GMP с 400-вольтной системой Hyundai Group, которая обеспечивает быструю зарядку и функцию Vehicle-to-Load. GT-версия может использовать большую батарею емкостью 55 кВтч от EV3, что обеспечит запас хода около 435 км.

Дизайн производственной модели сохраняет основные элементы концепта, представленного ранее в этом году. GT-версия получит большие воздухозаборники, вдохновленные EV9, алмазные легкосплавные диски и неоново-зеленые тормозные суппорты. В интерьере будут спортивные сиденья с неоново-зелеными лентами и эксклюзивные цветовые схемы.

Стандартные функции включают обновление программного обеспечения через интернет, подключение смартфонов, беспроводную зарядку и системы помощи водителю.

По официальным данным Kia, серийный EV2 дебютирует в начале 2026 года, а GT-вариант появится вскоре после этого. Производство планируется в Словакии для европейского рынка. В США модель поставляться не будет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.