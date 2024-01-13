Самый маленький в мире Suzuki стал агрессивным военным внедорожником (фото) — Finance.ua

Самый маленький в мире Suzuki стал агрессивным военным внедорожником (фото) Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Самый маленький в мире Suzuki стал агрессивным военным внедорожником (фото)

Творение японского тюнера Vrarva лишилось эмблемы Suzuki и приросло обвесом из девяти частей, что превратило кей-кар Suzuki Hustler в крепкого маленького монстра.

Уже после того, как другой японский тюнер Damd превратил кей-кар Suzuki Hustler в крошечную имитацию Jeep, компания Vrarva показала свой вариант «городского автомобиля для спецназовцев» — Vrarva IO.

Впереди у Hustler Vrarva осталась решетка, но появились несколько обновленный бампер и нестандартный капот с угловатыми выступами над круглыми фарами.

Задняя часть имеет аналогичную отделку с пластиковыми надстройками на дверях багажника и бампера.

Suzuki Hustler даже в стоке поставлялся с большим количеством неокрашенного пластика в стиле кроссовера прямо с завода, но Vrarva еще больше увеличила эту дозировку. Особенно это заметно на профиле благодаря толстым расширениям крыльев и защитной полосе на дверях.

Vrarva IO базируется на Suzuki Hustler Hybrid G ​​2WD второго поколения. Есть уже знакомый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом объемом 658 куб. Мощность передается на передние колеса через автоматическую коробку передач CVT.

Интересно, что Hustler доступен в версии 4WD, а она в такой стилистике более пригодна для переработки Vrarva в настоящего внедорожного монстра.

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Телеканал 24 По материалам:

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